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Внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій на ранок 4 вересня знеструмлено частину споживачів у трьох областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Харківську, Чернігівську та Сумську області. Відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, цієї ночі російські війська знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині. Для запобігання перевантаженню обладнання та виникненню аварій у регіоні можливе застосування мережевих обмежень. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 4 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час (з 10:00 до 16:00) та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 121 ударним БпЛА різного типу. Зафіксованв влучання на 15 локаціях.