Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 сентября РФ атаковала Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (около половины – реактивные), S8000 "Бандероль", Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 135 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 3 сентября Одесса подверглась вражеской атаке. В результате удара пострадали 17 человек, среди них – трое детей.