Фото: ОВА

В ночь на 3 сентября российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольском районе под ударами оказались райцентр, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мозолевская громады. В результате атак вспыхнули пожары, повреждено здание бассейна.

Кроме того, враг атаковал Павлоград – там также зафиксировано возгорание.

На Синельниковщине россияне обстреляли Васильковскую, Дубовиковскую и Николаевскую громады. Повреждены предприятие и частный дом.

Напомним, 2 сентября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 13 пострадали.