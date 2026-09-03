Армия РФ нанесла ракетный удар по Печенегам на Харьковщине: 10 пострадавших
В четверг, 3 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печенеги Чугуевского района
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки пострадали 10 человек, среди них – двое детей. Медики оказывают всем необходимую помощь.
На месте удара загорелся дом и хозяйственная постройка.
Профильные службы устраняют последствия атаки.
Напомним, 3 сентября россияне нанесли очередной удар по Днепру . Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
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