РФ б'є по складах: збитки можуть сягати десятків мільярдів, найбільше постраждали два регіони

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Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, найбільше пошкоджених і знищених складів саме на Київщині, оскільки цей регіон має значну концентрацію інфраструктури, необхідної для постачання столиці. Друге місце за кількістю таких об’єктів посідає Дніпропетровська область.

Висоцький зазначив, що 5 серпня стався наймасштабніший одномоментний удар по складській інфраструктурі. Відтоді інтенсивність таких атак залишається найвищою від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Точну суму збитків компанії наразі ще оцінюють. За словами міністра, за попередніми оцінками, один удар по великих складських комплексах може завдати 3-5 млрд грн збитків. Загальні втрати, за його прогнозом, можуть сягати десятків мільярдів гривень.

Через атаки бізнес розглядає зміни в логістиці. Серед варіантів – створення менших і більш розосереджених складів та логістичних центрів.

Ще один напрям – максимально пряме постачання продукції від виробника безпосередньо до місця реалізації.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом активно атакують український бізнес. Зокрема, супермаркети та склади з продуктами. Представники галузі розповіли, чи вплине це на цінову політику.