Вражеский дрон попал в гражданское авто на Запорожье: есть погибший и раненая
Утром 3 сентября русские военные атаковали беспилотником гражданский транспорт в Запорожском районе
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В селе Беленькое вражеский дрон попал в автомобиль.
В результате атаки погиб мужчина, а женщина получила ранения.
Напомним, за минувшие сутки российские войска нанесли 957 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Был ранен один человек.
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