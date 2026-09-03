Буданов розповів, як довго Росія продовжуватиме шахедний терор

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росія продовжуватиме застосовувати тактику шахедного терору щонайменше до виборів у Державну думу, які в РФ заплановані на 18-20 вересня

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає RegioNews.

За його словами, російська влада не може продемонструвати своїм громадянам відчутних перемог на полі бою. Тому Кремль, на його думку, намагається створити для росіян потрібну картинку за допомогою терору проти України.

"Цей терор буде як мінімум до виборів", – сказав керівник ОП.

Як відомо, останніми днями Росія суттєво посилила повітряні атаки по Україні. Напередодні внаслідок денної атаки дронів на Київ постраждали 9 людей.

Росія також почала активніше застосовувати реактивні версії ударних дронів, які швидші за звичайні БпЛА та створюють додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони.