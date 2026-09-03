В Германии из-за взрыва пострадали двое украинцев: что известно
В немецком Аугсбурге в результате взрыва неизвестного предмета пострадали два гражданина Украины – 17-летняя девушка и 18-летний юноша
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на германские СМИ, передает RegioNews.
Взрыв произошел около 03:15 2 сентября на улице Бангофштрассе недалеко от главного железнодорожного вокзала. По данным полиции, неизвестный предмет сдетонировал в проходе между строениями торгово-офисного комплекса.
Украинцы, случайно оказавшиеся вблизи места взрыва, получили легкие телесные повреждения и акубаротравму.
Взрывная волна также повредила фасады и витрины соседних построек. Среди них – ювелирный магазин, банковское отделение и магазин бытовой химии.
Следователи устанавливают тип взрывного устройства и выясняют обстоятельства происшествия. Правоохранители проверяют разные версии, в том числе возможную связь инцидента с криминальными разборками.
Позже около 08:30 в пешеходном тоннеле главного вокзала обнаружили еще один подозрительный предмет. Поэтому вокзал эвакуировали, а движение поездов полностью остановили.
К проверке привлекли собаку, обученную на поиск взрывчатки, и специалистов Баварского земельного уголовного управления. В конце концов установили, что обнаруженный предмет не представлял опасности.
Напомним, в польском городе Седльце 41-летняя местная жительница напала на 13-летнюю украинку и ее мать после того, как услышала, что девочка говорит на украинском языке. В ходе допроса в прокуратуре подозреваемая не смогла объяснить свое поведение.