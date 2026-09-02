В результате дневной атаки дронов на Киев пострадали 9 человек: прокуратура начала расследование

Фото: Киевская городская прокуратура

В результате атаки российских беспилотников на Киев 2 сентября пострадали девять человек. Таковы данные по состоянию на 14.00

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

В результате обстрела повреждены здание одного из университетов, пять жилых домов, детский сад и складские помещения. В числе пострадавших нет студентов университета.

Последствия атаки зафиксировали в Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование по факту военного преступления, в результате которого пострадали гражданские люди. Производство открыли по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что днем 2 сентября российские войска нанесли удар по Национальному университету пищевых технологий в Киеве. В результате атаки повреждены здания учебного заведения.