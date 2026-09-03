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Пятеро человек остаются в больнице после вражеской атаки на Днепр, произошедшей накануне

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Состояние трех мужчин – в возрасте 45, 63 и 76 лет – медики оценивают как тяжелое. Им оказывают всю необходимую помощь.

В целом вражеский удар по городу унес жизни двух человек, еще девять получили ранения.

Напомним, 2 сентября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 13 пострадали.