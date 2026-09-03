Россия атаковала 10 населенных пунктов Харьковщины: есть пострадавшие
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали люди
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В селе Хотимля Старосалтовской общины ранения получил 82-летний мужчина. В поселке Золочев пострадал 59-летний мужчина.
Еще два человека – 52-летний мужчина и 54-летняя женщина – получили ранения в результате подрыва автомобиля на неизвестном устройстве в селе Прудянка Дергачевской общины.
Кроме того, медики оказали помощь 48-летнему мужчине, который 1 сентября пострадал из-за обстрела в селе Замерцы Дергачевской общины.
Для атак по Харьковщине российские войска применяли ракету, четыре БПЛА типа "Молния", два FPV-дрона и 88 беспилотников, тип которых устанавливают.
В результате обстрелов повреждены гражданские объекты в нескольких районах области. В частности, в Богодуховском районе повреждены два административных здания, нежилое здание и медицинское учреждение.
В Купянском районе повреждено складское здание и четыре частных дома. В Харьковском районе – частный и жилой дома и автомобиль.
Также поврежден грузовой автомобиль и железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе, а в Чугуевском районе – частный дом.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 957 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области, ранен один человек. Поступило 46 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.