В Польше женщина таскала за волосы 13-летнюю девочку из-за украинского языка

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В польском городе Седльце 41-летняя местная жительница напала на 13-летнюю украинку и ее мать после того, как услышала, что девочка говорит на украинском языке

Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает RegioNews.

По данным полиции, на прошлой неделе мать девочки обратилась к правоохранителя с заявлением. Женщина сообщила, что неизвестная нападавшая публично оскорбляла ее несовершеннолетнюю дочь из-за ее национальности, а затем применила к ней физическое насилие.

Правоохранители установили личность нападающей по записям городских камер видеонаблюдения. Ею оказалась 41-летняя жительница Седльце.

По словам руководителя районной прокуратуры Седльце Катажины Вонсак, перед нападением женщина употребляла алкоголь. Услышав украинский язык, она подошла к девочке, начала ее оскорблять и таскать за волосы.

В ходе допроса в прокуратуре подозреваемая не смогла объяснить свое поведение.

Женщине предъявили обвинения в оскорблении несовершеннолетней и применении к ней насилия из-за еенациональной принадлежности, а также в оскорблении матери девочки на национальной почве.

Прокурор назначил подозреваемую меру пресечения в виде полицейского надзора. Ей запретили контактировать с пострадавшими и приближаться к ним ближе чем на 50 метров.

За содеянное женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как известно, в последнее время в Польше участились случаи нападений и проявлений агрессии по отношению к украинцам.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины , дважды ударив ее деревянной палкой по голове.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару , якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

А в польском городе Познань группа мужчин напала на местного жителя , ошибочно приняв его за украинца. В польском городе Познань группа мужчин напала на местного жителя, по ошибке приняв его за украинца.