У Німеччині через вибух постраждали двоє українців: що відомо
У німецькому Аугсбурзі внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали двоє громадян України – 17-річна дівчина та 18-річний юнак
Про це пише "Українська правда" із посиланням на німецькі ЗМІ, передає RegioNews.
Вибух стався близько 03:15 2 вересня на вулиці Бангофштрассе неподалік головного залізничного вокзалу. За даними поліції, невідомий предмет здетонував у проході між будівлями торговельно-офісного комплексу.
Українці, які випадково опинилися поблизу місця вибуху, отримали легкі тілесні ушкодження та акубаротравму.
Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вітрини сусідніх будівель. Серед них – ювелірний магазин, банківське відділення та магазин побутової хімії.
Наразі слідчі встановлюють тип вибухового пристрою та з'ясовують обставини події. Правоохоронці перевіряють різні версії, зокрема можливий зв'язок інциденту з кримінальними розбірками.
Пізніше, близько 08:30, у пішохідному тунелі головного вокзалу виявили ще один підозрілий предмет. Через це вокзал евакуювали, а рух поїздів повністю зупинили.
До перевірки залучили собаку, навченого на пошук вибухівки, та фахівців Баварського земельного кримінального управління. Зрештою встановили, що виявлений предмет не становив небезпеки.
Нагадаємо, у польському місті Седльце 41-річна місцева мешканка напала на 13-річну українку та її матір після того, як почула, що дівчинка розмовляє українською мовою. Під час допиту в прокуратурі підозрювана не змогла пояснити свою поведінку.