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03 вересня 2026, 09:57

У Німеччині через вибух постраждали двоє українців: що відомо

03 вересня 2026, 09:57
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Фото: Annette Zoepf/Augsburger Allgemeine
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У німецькому Аугсбурзі внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали двоє громадян України – 17-річна дівчина та 18-річний юнак

Про це пише "Українська правда" із посиланням на німецькі ЗМІ, передає RegioNews.

Вибух стався близько 03:15 2 вересня на вулиці Бангофштрассе неподалік головного залізничного вокзалу. За даними поліції, невідомий предмет здетонував у проході між будівлями торговельно-офісного комплексу.

Українці, які випадково опинилися поблизу місця вибуху, отримали легкі тілесні ушкодження та акубаротравму.

Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вітрини сусідніх будівель. Серед них – ювелірний магазин, банківське відділення та магазин побутової хімії.

Наразі слідчі встановлюють тип вибухового пристрою та з'ясовують обставини події. Правоохоронці перевіряють різні версії, зокрема можливий зв'язок інциденту з кримінальними розбірками.

Пізніше, близько 08:30, у пішохідному тунелі головного вокзалу виявили ще один підозрілий предмет. Через це вокзал евакуювали, а рух поїздів повністю зупинили.

До перевірки залучили собаку, навченого на пошук вибухівки, та фахівців Баварського земельного кримінального управління. Зрештою встановили, що виявлений предмет не становив небезпеки.

Нагадаємо, у польському місті Седльце 41-річна місцева мешканка напала на 13-річну українку та її матір після того, як почула, що дівчинка розмовляє українською мовою. Під час допиту в прокуратурі підозрювана не змогла пояснити свою поведінку.

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Німеччина українці вибух травми невідомий предмет поліція
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