Иллюстративное фото: ДТЭК

Ночью 31 августа российские войска нанесли удар по одной из шахт компании ДТЭК в Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В результате вражеской атаки ранения получил работник предприятия. На месте пострадавшему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, его состояние оценивают как стабильное.

Напомним, 31 августа россияне ударили по промышленному предприятию в Кривом Роге. Возник пожар, пострадали два человека.