Россияне ударили по аграрному предприятию и птицефабрике на Черниговщине

Иллюстративное фото: из открытых источников

Войска РФ 30 августа атаковали аграрные предприятия в Черниговском и Прилукском районах Черниговской области. В результате ударов повреждены техника, хозяйственные постройки и солнечные панели

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В Ичнянской общине Прилукского района российские войска нанесли удар по аграрному предприятию. Там повреждены трактор и строения.

В Черниговском районе оккупанты ударили по территории птицефабрики. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки и солнечные панели.

В обоих случаях люди не пострадали.

Кроме того, утром 30 августа российские дроны попали в нежилой дом в селе Чайкино Новгород-Северского района. В результате удара возник пожар. Потерпевших нет.

Напомним, в ночь на 31 августа РФ атаковала Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.