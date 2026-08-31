Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 31 августа РФ атаковала Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed (большинство – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 96 российских беспилотников на севере, юге, востоке и центре страны, управляемая авиационная ракета Х-59 цели не достигла.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве около десяти вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 31 августа в Запорожье российский FPV-дрон атаковал многоэтажный дом. Ранения получили два человека.