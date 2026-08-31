У Києві хочуть змінити роботу транспорту під час тривог: що пропонують

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У Києві напрацьовують рішення щодо роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Зокрема, йдеться про зміни в роботі вокзалів і руху поїздів

Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, головним пріоритетом залишається безпека пасажирів, водночас необхідно забезпечити стабільне залізничне сполучення між регіонами України.

"Укрзалізниця" спільно з військовими продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування. Серед запропонованих заходів – цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, а також скорочення часу посадки та висадки пасажирів.

Окремо опрацьовується диференційована система оповіщення залежно від типу загрози та можливі зміни режиму комендантської години в Києві та області. За словами Калашника, це необхідно для забезпечення логістики, пересування людей та роботи економіки.

Напрацьовані пропозиції планують представити 1 вересня. Усі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовим командуванням.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.