В Херсонской области заочно сообщили о подозрении коллаборанту, который привлекал детей к "юнармии"

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области 54-летнему мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, после оккупации Каланчака он добровольно начал сотрудничать с российскими захватчиками, а затем вступил в вооруженные формирования РФ.

По данным Херсонской областной прокуратуры, в сентябре 2023 года мужчина стал депутатом незаконно созданного оккупантами "совета депутатов Каланчакского муниципального округа первого созыва". Впоследствии его назначили "заместителем председателя" этого органа.

Подозреваемый, как отмечают правоохранители, способствовал утверждению оккупационного режима. В частности, он организовал в Каланчаке ячейку российского милитарного движения "Юнармия", привлекая украинских детей в российскую военно-патриотическую среду и идеологическое влияние РФ.

Кроме того, мужчина использовал свое положение в незаконном органе власти для давления на местных жителей. Он угрожал тем, кто не поддерживал оккупационный режим, демонстрировал свою принадлежность к оккупационным властям и пытался запугать население.

В "совете депутатов" мужчина находился до 25 октября 2024 года. Его полномочия "замглавы" прекратили досрочно по его личному заявлению.

После этого подозреваемый продолжил сотрудничество с оккупантами. Он добровольно заключил контракт на военную службу и вступил в вооруженные формирования РФ.

По данным следствия, мужчина участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины вместе с представителями незаконных вооруженных формирований из оккупированной части Луганской области.

За участие в так называемой СВО его наградили медалью от руководителя оккупационной администрации Херсонской области.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационная деятельность.

Напомним, что правоохранители установили еще одного военнослужащего Росгвардии, причастного к незаконному содержанию и пыткам гражданского мужчины во время оккупации Херсона . Ему заочно сообщили о подозрении.