Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска 28 августа нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили четыре человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Сначала он проинформировал, что в результате удара в городе произошло возгорание, а информация о пострадавших уточняется.

Впоследствии Ганжа сообщил, что два человека получили ранения из-за российской атаки на Павлоград. Другие последствия обстрела устанавливаются.

Позже начальник Днепропетровской ОВА добавил, что до четырех возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Павлоград. Трое в тяжелом состоянии.

Напомним, что российские военные 28 августа повторно атаковали торговый центр в Запорожье . В результате удара пострадали пять человек.