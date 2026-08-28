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28 августа 2026, 17:15

СБУ разоблачила рашистов, причастных к обстрелу Приднепровской ТЭС

28 августа 2026, 17:15
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Фото: СБУ
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Правоохранители собрали доказательную базу еще двух военных преступников. Это оккупанты, причастные к обстрелам объектов критической инфраструктуры Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Задокументировали преступление двое российских командиров, причастных к целенаправленному обстрелу Приднепровской ТЭС в октябре 2022 года. Тогда россияне атаковали теплоэлектростанцию двумя ракетами "Калибр". Известно, что этой атакой командовали:

капитан 1 ранга Олег Князев – бывший начальник штаба – первый заместитель командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота страны-агрессора;
капитан 2 ранга Сергей Романенко – экскомандир фрегата "Адмирал Макаров" 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.

"Следователи Главного следственного управления Службы безопасности заочно сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенным преступлением по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)", - говорят в СБУ.

Важно, что такая документация преступлений имеет значение для привлечения злоумышленников к ответственности.

Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.

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