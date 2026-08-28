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28 августа 2026, 17:57

Удар по Харькову: количество пострадавших в Слободском районе выросло до пяти, есть погибший

28 августа 2026, 17:57
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Фото иллюстративное
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Российские войска 28 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. На месте попадания возник пожар, последствия атаки ликвидируют экстренные службы

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Первоначально сообщалось, что информации о пострадавших не поступало. Впоследствии количество потерпевших начало расти.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек. Еще пять человек пострадали. Медики оказывают им необходимую помощь.

На месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях русского удара уточняется.

Напомним, что российские военные нанесли удар по территории Сум , предварительно из реактивной системы залпового огня. Повреждены складские помещения и транспорт в Заречном районе.

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