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Российские войска 28 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. На месте попадания возник пожар, последствия атаки ликвидируют экстренные службы

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Первоначально сообщалось, что информации о пострадавших не поступало. Впоследствии количество потерпевших начало расти.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек. Еще пять человек пострадали. Медики оказывают им необходимую помощь.

На месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях русского удара уточняется.

Напомним, что российские военные нанесли удар по территории Сум , предварительно из реактивной системы залпового огня. Повреждены складские помещения и транспорт в Заречном районе.