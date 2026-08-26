Украинская "Химера" накрыла огнем технику россиян

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда. Защитники атакуют российскую технику еще на подступах к границе. Здесь можно увидеть точечные удары по транспорту, технике и личному составу россиян.

"Значение таких ударов выходит далеко за пределы уничтожения отдельных единиц техники. Ликвидация вражеской логистики и живой силы на территории врага срывает подготовку штурмовых групп, ослабляет давление на украинские пограничные общины и демонстрирует, что агрессор не имеет безопасного тыла даже на собственной земле", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.