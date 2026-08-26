Украинская "Химера" накрыла огнем технику россиян
Украинские военные показали свежие кадры по Северо-Слобожанскому направлению. Защитники показали, как горела вражеская техника
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда. Защитники атакуют российскую технику еще на подступах к границе. Здесь можно увидеть точечные удары по транспорту, технике и личному составу россиян.
"Значение таких ударов выходит далеко за пределы уничтожения отдельных единиц техники. Ликвидация вражеской логистики и живой силы на территории врага срывает подготовку штурмовых групп, ослабляет давление на украинские пограничные общины и демонстрирует, что агрессор не имеет безопасного тыла даже на собственной земле", - говорят военные.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.