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26 серпня 2026, 17:50

Українська "Химера" накрила вогнем техніку росіян

26 серпня 2026, 17:50
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Фото з відкритих джерел
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Українські військові показали свіжі кадри з Північно-Слобожанського напрямку. Захисники показали, як горіла ворожа техніка

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105 прикордонного загону. Заихсники атакують російську техніку ще на підступах до кордону. Тут можна побачити точкові удари по транспорту, техніці та особовому складу росіян.

"Значення таких ударів виходить далеко за межі знищення окремих одиниць техніки. Ліквідація ворожої логістики та живої сили на території ворога зриває підготовку штурмових груп, послаблює тиск на українські прикордонні громади та демонструє, що агресор не має безпечного тилу навіть на власній землі", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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