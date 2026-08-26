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26 августа 2026, 17:48

Похищение уникальных животных из заповедника "Аскания-Нова": судят владельца крымских зоопарков

26 августа 2026, 17:48
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Завершено досудебное расследование в отношении основателя ялтинского зоопарка "Сказка" и крымского парка львов "Тайган", обвиняемого в разграблении заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2022 году после установления российскими войсками контроля над частью Херсонщины оккупационные власти захватили "Асканию-Нову" — одно из крупнейших природоохранных и научных учреждений Украины, включенное в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

На территории заповедника оккупанты создали незаконное юридическое лицо и назначили собственного директора.

Не позже октября 2023 года основатель зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган", по версии следствия, договорился с назначенным оккупационными властями директором "Аскании-Новой" о передаче животных из заповедника.

В течение 2023-2024 годов с территории "Аскании-Новой" в расположенный во временно оккупированном Крыму парк львов "Тайган" вывозили животных, находившихся под охраной международного гуманитарного права.

Основателю и директору крымских зоопарков инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в суд направили прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, что в июне при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении крымскому бизнесмену - основателю Ялтинского зоопарка "Сказка" и парку львов "Тайган".

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похищение животные Херсонская область заповедник Аскания-Нова
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