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26 августа 2026, 16:57

$20 тысяч за снятие с учета: на Харьковщине военнослужащий "отбивал" мужчин от мобилизации

26 августа 2026, 16:57
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области полицейские задержали военнослужащего, который, по данным следствия, за 20 тысяч долларов обещал повлиять на должностных лиц ТЦК и СП, чтобы они исключили мужчину из военного учета

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Схему разоблачили оперативники 7-го управления Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области и Специализированной прокуратурой в области обороны Восточного региона.

Военнослужащему сообщили о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения почти 900 тысяч гривен залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Александрии 25-летнему местному жителю сообщили о подозрении в получении 3 тысяч долларов США за обещание повлиять на трудоустройство мужчины в Управление СБУ в Кировоградской области.

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