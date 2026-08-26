Килограмм "дурмана" и сотни свертков: в Днепре задержали мужчину по подозрению в масштабном наркосбыте

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре полицейские задержали 35-летнего жителя Днепропетровской области, подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина занимался сбытом метамфетамина. Во время обысков в его квартире и автомобиле правоохранители обнаружили более 200 свертков и пакетов с веществами растительного, порошкообразного и кристаллического происхождения.

Среди изъятого — более килограмма веществ, похожих на метамфетамин и каннабис, а также таблетки, электронные весы и другие предметы, которые могут свидетельствовать о незаконном обороте наркотиков.

Изъятые вещества были направлены на экспертизу. Специалисты должны установить их состав, вид и точный вес.

19 августа мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта.

Напомним, что правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летней жительницы Ровенского района , которая привлекала детей к наркоторговле и пыталась их продать.