В Украине разоблачили схему хищения более 80 млн грн на закупки лекарств для реанимаций и стационаров

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Правоохранители разоблачили схему поставки лекарственных препаратов бюджетным медицинским учреждениям по завышенным ценам. По данным следствия, государственному и местным бюджетам нанесено более 80,9 млн грн убытков

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о препаратах, которые используют преимущественно в стационарах, в частности, во время неотложных состояний, в реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии, а также для лечения сложных инфекций.

По данным следствия, группа предпринимателей и должностных лиц коммерческих предприятий закупала лекарства непосредственно у производителей и импортеров, после чего через связанные компании продавала их медицинским учреждениям по завышенным ценам.

При этом участники схемы превышали установленную государством предельную 10% снабженческо-сбытовую надбавку.

Следствие также установило возможное использование аффилированных предприятий для формирования искусственного налогового кредита и последующего обналичивания незаконно полученных средств.

Правоохранители провели 16 обысков в Киеве, Киевской и Львовской областях, а также в Днепре. В ходе следственных действий изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, печати, электронные носители и денежные средства.

Схему прекратили. Четверым руководителям и должностным лицам предприятий сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Одному из них подозрение объявили заочно.

В отношении трех подозреваемых в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к схеме.

Напомним, что в Украине в ближайшее время придется тратить больше денег на лекарства . Однако граждан успокаивают тем, что не будет сиюминутного подорожания сразу на все товары в аптеке.