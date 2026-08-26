Трагедия на Криворожье: на глубине более 1,5 тысяч метров во время подземных работ погибли три горняка
На Криворожье 26 августа во время выполнения подземных работ погибли три горняка. Из-за чрезвычайной ситуации работники оказались в самой низкой точке шахтного ствола – на горизонте 1568 метров, где собирается вода
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Тело одного из горняков горноспасатели ГВОРС ГСЧС Украины обнаружили на технологическом мостике.
Еще два работника оказались под водой.
Для их поиска и деблокирования привлекли водолазы горноспасательного подразделения.
Тела всех трех погибших спасатели изъяли с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горным выработкам на поверхность шахты.
Причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации пока не сообщаются.
Напомним, 11 ноября на Ингульской шахте произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление подземного горизонта. Два работника самостоятельно покинули зону аварии, судьба еще двух горняков оставалась неизвестной. 17 ноября на шахте обнаружили тело одного из них.