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26 августа 2026, 16:44

Трагедия на Криворожье: на глубине более 1,5 тысяч метров во время подземных работ погибли три горняка

26 августа 2026, 16:44
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Фото: ГСЧС
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На Криворожье 26 августа во время выполнения подземных работ погибли три горняка. Из-за чрезвычайной ситуации работники оказались в самой низкой точке шахтного ствола – на горизонте 1568 метров, где собирается вода

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Тело одного из горняков горноспасатели ГВОРС ГСЧС Украины обнаружили на технологическом мостике.

Еще два работника оказались под водой.

Для их поиска и деблокирования привлекли водолазы горноспасательного подразделения.

Тела всех трех погибших спасатели изъяли с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горным выработкам на поверхность шахты.

Причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации пока не сообщаются.

Напомним, 11 ноября на Ингульской шахте произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление подземного горизонта. Два работника самостоятельно покинули зону аварии, судьба еще двух горняков оставалась неизвестной. 17 ноября на шахте обнаружили тело одного из них.

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