В Херсоне российский дрон дважды атаковал спасателей: повреждена пожарная машина и ранен водитель
В Херсоне 26 августа российские войска повторно атаковали FPV-дроном автоцистерну ГСЧС, когда спасатели ликвидировали последствия предварительной атаки
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В результате удара поврежден пожарный автомобиль.
Пострадал водитель ГСЧС, его госпитализировали в больницу.
Российские войска еще раз атаковали спасателей при выполнении ими работы по ликвидации последствий обстрела.
Напомним, что утром 26 августа россияне сбросили на Славянск три авиабомба. В результате удара повреждены 13 многоквартирных домов.
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Трагедия на Криворожье: на глубине более 1,5 тысяч метров во время подземных работ погибли три горняка
26 августа 2026, 16:44Килограмм "дурмана" и сотни свертков: в Днепре задержали мужчину по подозрению в масштабном наркосбыте
26 августа 2026, 16:26В Украине разоблачили схему хищения более 80 млн грн на закупки лекарств для реанимаций и стационаров
26 августа 2026, 15:59В Польше задержан мужчина, пытавшийся взорвать автомобиль директора оборонного предприятия в Киевской области
26 августа 2026, 15:36В Киевской области мужчина забил пенсионера до смерти
26 августа 2026, 15:20Нефтяные объекты, аэродромы и логистика: Зеленский заявил об ударах по 16 целям в РФ
26 августа 2026, 14:39Обещали не отправлять на фронт за $3 тысячи: в Кировоградской области разоблачили двух военных
26 августа 2026, 14:26Удар авиабомбами по Славянску: погиб человек, есть раненые
26 августа 2026, 14:10На Харьковщине FPV-дрон попал в гражданское авто: водитель в крайне тяжелом состоянии
26 августа 2026, 13:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все блоги »