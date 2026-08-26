Килограммы PVP из-за почтаматов: на Харьковщине задержали двух наркодельцов

Фото: полиция Харьковской области

На Харьковщине полицейские задержали двух человек, подозреваемых в незаконном сбыте и пересылке психотропных веществ из-за почтовых отправлений. У них изъяли более 1,1 кг вещества, похожего на PVP.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 36-летний житель Чугуевского района наладил схему сбыта наркотиков и психотропов, в том числе посредством почтовых отправлений.

Во время санкционированного обыска в его помещении полицейские обнаружили многочисленные пакеты и емкости с кристаллическим веществом, похожим на особо опасное психотропное вещество PVP. Общая масса изъятого превысила один килограмм.

Другую подозреваемую — 34-летнюю жительницу Слобожанского — следствие считает причастной к систематической пересылке психотропов потенциальным покупателям.

В июле женщина сформировала два почтовых отправления через приложение почты, спрятав в посылках вещество, похожее на PVP. Во время обыска в ее помещении правоохранители дополнительно изъяли более 100 граммов этого вещества.

Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры задержанным сообщили о подозрении.

Напомним, что в Днепре полицейские задержали 35-летнего жителя Днепропетровской области, подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта.