В Ровенской области ликвидировали каналы наркосбыта и сообщили о подозрении четырем дельцам

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области полицейские в рамках завершающего этапа общегосударственной антинаркотической спецоперации "РУБИКОН" разоблачили трех сбытчиков наркотиков и психотропных веществ, а также схему использования средств, полученных от наркоторговли. В общем, четырем людям сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, 22-летний житель Варасского района сбывал каннабис.

Полицейские задокументировали два факта сбыта. Во время задержания и обыска у него изъяли около 20 граммов каннабиса, устройство для его применения и мобильный телефон. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Он находится под стражей.

34-летняя жительница Ровно сбывала метамфетамин на территории города и области. Правоохранители задокументировали два эпизода ее деятельности. Во время обыска изъяли янтарь-сырец и мобильный телефон. Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Еще один фигурант — 46-летний житель Ровно, незаконно сбывавший метадон. Полицейские задокументировали два факта сбыта. Во время обыска у него изъяли 35 таблеток метадона и мобильный телефон. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 УК Украины. Суд также избрал ему домашний арест.

Кроме того, 32-летний житель Волынской области, по данным следствия, использовал деньги, полученные от незаконного сбыта особо опасного психотропного вещества PVP для дальнейшего функционирования наркобизнеса. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 306 УК Украины. На его имущество и средства на сумму более 1,32 млн. грн. наложили арест.

Напомним, что в Харьковской области полицейские задержали двух человек, подозреваемых в незаконном сбыте и пересылке психотропных веществ из-за почтовых отправлений. У них изъяли более 1,1 кг вещества, похожего на PVP.