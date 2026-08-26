Суд дал 10 лет тюрьмы военному РФ за жестокое обращение с гражданскими в Харьковской области

Фото: Офис Генерального прокурора

Суд назначил 10 лет лишения свободы 54-летнему военнослужащему РФ, которого признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, осужденный принимал участие в попытке захвата Купянска в сентябре 2025 года. Он был стрелком подразделения 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии ВС РФ.

Во время выполнения боевой задачи российский военный проник в здание местного отдела полиции и обустроил на четвертом этаже огневую позицию.

Увидев на улице двух местных жительниц, он под угрозой оружия заставил одну из женщин подняться к нему. После допроса оккупант приказал ее знакомой принести еду, угрожая убить ее в случае неповиновения.

Женщина вынуждена была вернуться домой, собрать продукты и принести их в отдел полиции. После этого военный РФ снова допросил потерпевших, узнал их адреса и приказал через неделю снова принести еду. В случае отказа он угрожал прийти к ним домой и убить.

В определенный день женщины, опасаясь за свою жизнь, собрали продукты и пришли в отдел полиции. Однако в тот момент российский военнослужащий уже попал в плен к украинским защитникам.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением и другое нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что военнослужащего вооруженных сил РФ заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданским населением во время оккупации Бучи в Киевской области .