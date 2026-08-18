Масований обстріл: ворог вдарив по теплоелектростанції ДТЕК, станція припинила роботу

Фото: ДТЕК

Російські війська 18 серпня масовано атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок обстрілу станція припинила виробляти електроенергію, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews .

"Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання", — повідомили у компанії.

У ДТЕК не уточнили, про яку саме теплоелектростанцію йдеться.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 230 атак.

Під час російської атаки 12 червня загинув працівник підприємства Олександр Косолапов.

Сили протиповітряної оборони повідомили, що знешкодили понад 70 із 76 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну вдень 18 серпня.

Основним напрямком удару була Київська область.

Окрім того, Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі Києва впали уламки російських безпілотників.

Також зафіксовано також падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі. Займання не виникло.

Нагадаємо, що ворог не припиняє атак на Київську область. Під ударами російських безпілотників опинилася цивільна інфраструктура регіону.