Как в Украине построить дом и не нарушить закон
В Украине сооружение дома без прохождения официальных процедур считается самовольным строительством. Это может влечь за собой юридические опасности. Эксперты объяснили, как сделать все правильно
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Специалисты объяснили, что для индивидуальных жилых, садовых и дачных домов с площадью до 500 квадратных метров до двух этажей без учета мансарды действует упрощенная процедура легализации. Обязательные этапы следующие:
Напомним, ранее Хмельницкая областная ячейка ОО "Захист держави" подготовила сжатый путеводитель по главным требованиям законодательства о выезде несовершеннолетних за границу.
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