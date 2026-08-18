Як в Україні побудувати будинок та не порушити закон
В Україні зедення будинку без проходження офіційних процедур вважається самочинним будівництвом. Це може тягнути за собою юридичні ризики. Експерти пояснили, як зробити все правильно
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Фахівці пояснили, що для індивідуальних житлових, садових та дачних будинків з площею до 500 квадратних метрів, до двох поверхів без урахування мансарди діє спрощена процедура легалізації. Обов'язкові етапи такі:
Нагадаємо, раніше Хмельницький обласний осередок ГО "Захист Держави" підготував стислий путівник із головних вимог законодавства щодо виїзду неповнолітніх за кордон.
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
В Умані чоловік перерахував шахраям понад 300 тисяч гривень за неіснуючий товар
18 серпня 2026, 18:47ДТП на Калуському шосе: зіткнулися Mercedes і ВАЗ, чотирьох людей госпіталізували
18 серпня 2026, 18:24Зберігала роками і намагалася продати: на Херсонщині судитимуть жінку за незаконний збут зброї
18 серпня 2026, 17:59У Рівному окупанти намагалися завербувати 13-річного підлітка через Telegram
18 серпня 2026, 17:49Перекладав провину за війну на Україну: на Львівщині "псевдоправозахисника" засудили до 5,5 років тюрми
18 серпня 2026, 17:26У Білій Церкві БЕБ припинило діяльність трьох нелегальних гральних закладів
18 серпня 2026, 16:58У Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові зафіксували пил у повітрі
18 серпня 2026, 16:50На Львівщині організували "квитки до Польщі" за 8 тисяч
18 серпня 2026, 16:30В Україні розширили соціальні та правові гарантії для військовослужбовців
18 серпня 2026, 16:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »