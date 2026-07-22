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22 июля 2026, 11:47

Выезд детей за границу во время войны: какие документы нужны и кто может сопровождать

22 июля 2026, 11:47
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Иллюстративное фото: day.kyiv.ua
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Планируете поездку за границу с ребенком? Во время действия военного положения правила пересечения границы для несовершеннолетних имеют свои особенности, которые важно учесть заранее

Об этом сообщает общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Чтобы избежать проблем при прохождении контроля, следует знать, кто может сопровождать ребенка без нотариального согласия второго родителя, когда такое разрешение необходимо и какие документы нужно иметь с собой.

Хмельницкая областная ячейка ОО ГО "Захист Держави" подготовила краткий путеводитель по главным требованиям законодательства.

Основные моменты:

  • кто вправе сопровождать ребенка до 16 лет за границу;
  • в каких случаях требуется согласие второго родителя;
  • какие документы необходимы для выезда несовершеннолетних во время военного положения.

В Хмельницкой областной ячейке ГО "Захист Держави" отметили, что в случае возникновения сложных юридических вопросов по выезду несовершеннолетних за границу родители могут получить профессиональную правовую консультацию.

Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" рассказали, что апатия в подростковом возрасте не всегда свидетельствует о лености или нежелании что-то делать. Утрата интереса к привычным занятиям может быть сигналом эмоционального истощения или внутренних переживаний, требующих внимания и поддержки.

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Украина война дети военное положение выезд за границу документы ГО Захист Держави
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