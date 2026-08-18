В Украине расширили социальные и правовые гарантии для военнослужащих

Фото: ОО "Захист держави"

Для военнослужащих, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту, расширили социальные и правовые гарантии

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews .

Соответствующие изменения предусматривает закон №4931-ІХ, который вступил в силу 6 августа 2026 года.

Теперь такие военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск на общих основаниях, а также на дополнительный отпуск по возвращении из плена.

Кроме того, для них были расширены возможности получения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Военнослужащие также могут быть переведены в другую воинскую часть по соответствующим рекомендациям военно-врачебной комиссии.

Закон также предусматривает возможность увольнения с военной службы на унифицированных законных основаниях.

Для женщин предусмотрели дополнительные гарантии — право на отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, а также увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам.

В ОО "Захист держави" отмечают, что цель закона - устранение правового неравенства и обеспечение одинаковых базовых социальных и правовых гарантий для всех военнослужащих.

Напомним, что Черниговский окружной административный суд признал незаконным отказ воинской части в выплате ветерана единовременного денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен по программе "Контракт 18-24".