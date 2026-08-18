12:38  18 августа
В реке Ворскла на Полтавщине утонул мужчина
10:59  18 августа
$10 тысяч и 300 тысяч гривен: в Киеве трое мужчин обокрали пенсионерку
12:19  18 августа
В Херсоне боеприпас от вражеского БпЛА упал в детскую кровать с двухлетним мальчиком
UA | RU
UA | RU
18 августа 2026, 16:30

В Украине расширили социальные и правовые гарантии для военнослужащих

18 августа 2026, 16:30
Читайте також українською мовою
Фото: ОО "Захист держави"
Читайте також
українською мовою

Для военнослужащих, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту, расширили социальные и правовые гарантии

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Соответствующие изменения предусматривает закон №4931-ІХ, который вступил в силу 6 августа 2026 года.

Теперь такие военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск на общих основаниях, а также на дополнительный отпуск по возвращении из плена.

Кроме того, для них были расширены возможности получения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Военнослужащие также могут быть переведены в другую воинскую часть по соответствующим рекомендациям военно-врачебной комиссии.

Закон также предусматривает возможность увольнения с военной службы на унифицированных законных основаниях.

Для женщин предусмотрели дополнительные гарантии — право на отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, а также увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам.

В ОО "Захист держави" отмечают, что цель закона - устранение правового неравенства и обеспечение одинаковых базовых социальных и правовых гарантий для всех военнослужащих.

Напомним, что Черниговский окружной административный суд признал незаконным отказ воинской части в выплате ветерана единовременного денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен по программе "Контракт 18-24".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные социальная защита
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Сохраняла годами и пыталась продать: в Херсонской области будут судить женщину за незаконный сбыт оружия
18 августа 2026, 17:59
В Ровно оккупанты пытались завербовать 13-летнего подростка через Telegram
18 августа 2026, 17:49
Переводил вину за войну на Украину: на Львовщине "псевдоправозащитника" приговорили к 5,5 годам тюрьмы
18 августа 2026, 17:26
В Белой Церкви БЭБ прекратило деятельность трех нелегальных игорных заведений
18 августа 2026, 16:58
Как в Украине построить дом и не нарушить закон
18 августа 2026, 16:50
В Вышгороде, Василькове, Обухове, Броварах и Иванкове зафиксировали пыль в воздухе
18 августа 2026, 16:50
На Львовщине организовали "билеты в Польшу" за 8 тысяч
18 августа 2026, 16:30
В КГГА объяснили причину зеленоватой окраски воды и появления пены в Днепре
18 августа 2026, 15:58
В Харьковской области будут судить организаторов масштабного производства акцизных марок
18 августа 2026, 15:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »