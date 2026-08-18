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18 серпня 2026, 16:30

В Україні розширили соціальні та правові гарантії для військовослужбовців

18 серпня 2026, 16:30
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Фото: ГО "Захист держави"
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Для військовослужбовців, яких умовно-достроково звільнили від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, розширили соціальні та правові гарантії

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Відповідні зміни передбачає закон №4931-ІХ, який набув чинності 6 серпня 2026 року.

Відтепер такі військовослужбовці мають право на щорічну відпустку на загальних підставах, а також на додаткову відпустку після повернення з полону.

Крім того, для них розширили можливості отримання лікування та реабілітації у медичних закладах.

Військовослужбовців також можуть перевести до іншої військової частини за відповідними рекомендаціями військово-лікарської комісії.

Закон також передбачає можливість звільнення з військової служби на уніфікованих законних підставах.

Для жінок передбачили додаткові гарантії — право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною, а також звільнення з військової служби за сімейними обставинами.

У ГО "Захист Держави" зазначають, що метою закону є усунення правової нерівності та забезпечення однакових базових соціальних і правових гарантій для всіх військовослужбовців.

Нагадаємо, що Чернігівський окружний адміністративний суд визнав незаконною відмову військової частини у виплаті ветерану одноразової грошової винагороди в розмірі 1 мільйона гривень за програмою "Контракт 18-24".

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