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17 августа 2026, 19:59

Почти 2 тысячи памятников культурного наследия Украины повреждены или уничтожены из-за РФ

17 августа 2026, 19:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Украине зафиксировали 1990 памятников культурного наследия, которые были повреждены или уничтожены в результате неправомерных действий представителей российских вооруженных сил

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По фактам разрушения и уничтожения культурных ценностей прокуроры совместно со стражами порядка сообщили о подозрении 11 военнослужащим РФ по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Отдельно правоохранители документируют преступления против культурного наследия на временно оккупированных территориях. Там российские представители не только повреждают памятники, но и незаконно изымают и присваивают украинские культурные ценности.

Один из таких случаев зафиксирован в оккупированном Крыму. После захвата полуострова русские археологи проводили незаконные раскопки на территории памятника национального значения "Город средневекового Солхата" в Старом Крыму.

Работы проводились без разрешений украинской стороны. В результате раскопок частично разрушили культурный слой памятника XIII–XIV веков.

В ходе исследований участники экспедиции изымали археологические предметы, в частности, элементы древней водопроводной системы, поливные чаши и фрагменты керамической посуды.

Часть находок один из участников экспедиций передал Государственному Эрмитажу. Впоследствии Россия внесла эти предметы в Государственный каталог собственного музейного фонда.

Таким образом, украинская памятка на оккупированной территории была повреждена, а изъятые из нее артефакты фактически присвоило государство-агрессор, оформив их как часть собственного музейного наследия.

По данным следствия, к незаконным раскопкам и изъятию культурных ценностей причастны научный сотрудник Государственного Эрмитажа и представитель так называемого "Института археологии Крыма Российской академии наук".

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила им о подозрении в совершении военных преступлений по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики уничтожили уникальную историческую достопримечательность – Гоголевскую деревянную школу, построенную в 1911 году.

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