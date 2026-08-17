Майже 2 тисячі пам'яток культурної спадщини України пошкоджено чи знищено через РФ

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні зафіксували 1990 пам’яток культурної спадщини, які були пошкоджені або знищені внаслідок неправомірних дій представників російських збройних сил

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За фактами руйнування та знищення культурних цінностей прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 11 військовослужбовцям РФ за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Окремо правоохоронці документують злочини проти культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях. Там російські представники не лише пошкоджують пам’ятки, а й незаконно вилучають та привласнюють українські культурні цінності.

Один із таких випадків зафіксували в окупованому Криму. Після захоплення півострова російські археологи проводили незаконні розкопки на території пам’ятки національного значення "Городище середньовічного Солхату" у Старому Криму.

Роботи проводили без дозволів української сторони. Унаслідок розкопок частково зруйнували культурний шар пам’ятки XIII–XIV століть.

Під час досліджень учасники експедиції вилучали археологічні предмети, зокрема елементи давньої водопровідної системи, полив’яні чаші та фрагменти керамічного посуду.

Частину знахідок один із учасників експедицій передав до Державного Ермітажу. Згодом Росія внесла ці предмети до Державного каталогу власного музейного фонду.

Таким чином, українську пам’ятку на окупованій території було пошкоджено, а вилучені з неї артефакти фактично привласнила держава-агресор, оформивши їх як частину власної музейної спадщини.

За даними слідства, до незаконних розкопок та вилучення культурних цінностей причетні науковий співробітник Державного Ермітажу та представник так званого "Інституту археології Криму Російської академії наук".

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила їм про підозру у вчиненні воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знищили унікальну історичну пам'ятку – Гоголівську дерев'яну школу, зведену 1911 року.