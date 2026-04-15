15 апреля 2026, 08:25

Оккупанты уничтожили в Мариуполе уникальную деревянную школу

Фото: Мариупольский городской совет
Во временно оккупированном Мариуполе русские захватчики уничтожили уникальную историческую достопримечательность – Гоголевскую деревянную школу, построенную в 1911 году

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает RegioNews.

Здание являлось редким образцом деревянной архитектуры начала ХХ века. До полномасштабного вторжения она сохраняла свою подлинность и имела значительную культурную ценность для Мариуполя.

О том, что школы больше не существует, сообщил историк и ученый Мариупольского государственного университета, соучредитель Мариупольского историко-просветительского общества "Кальмиус" Вадим Коробко.

Как отметили в горсовете, в Мариуполе оккупанты продолжают уничтожать исторические и культурные объекты.

Ранее сообщалось о планах демонтажа значительной части Центрального исторического района Мариуполя под застройку коттеджей для граждан России. Также оккупанты вывозили сотни музейных артефактов из местных музеев.

Напомним, армия РФ уничтожила памятник архитектуры местного значения – имение Харитоненков в селе Кияница Юнаковской общины Сумской области. Дворец был построен в 1890 году.

Ночная атака на Днепр: пострадали три человека
15 апреля 2026, 08:02
Россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесщины: возникли пожары
15 апреля 2026, 07:50
Россия снова бьет по Сумам: враг атаковал спасателей
15 апреля 2026, 07:22
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Закарпатье не пустили за границу отца троих детей: он пошел в суд
15 апреля 2026, 10:30
В Чернигове осудили мужчину за изнасилование 15-летней девочки
15 апреля 2026, 10:06
В Киеве обнаружили боевую часть российской ракеты "Искандер"
15 апреля 2026, 09:55
Стрельба и похищение на Закарпатье: полиция показала видео задержания нападающего
15 апреля 2026, 09:52
В Донецкой области мужчина металлической лопаткой убил сестру и ее семью: дело передали в суд
15 апреля 2026, 09:43
ПВО уничтожила 41 дрон над Черкасщиной: есть пострадавшие
15 апреля 2026, 09:29
Россияне ударили ФАБ-1500 по центру Славянска: разрушен исторический памятник
15 апреля 2026, 09:27
На Херсонщине из-за вражеских ударов один человек погиб, 13 – ранены
15 апреля 2026, 09:12
Ракетный удар по Днепру 14 апреля: 13 пострадавших – в реанимации
15 апреля 2026, 08:54
На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения
15 апреля 2026, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Все блоги »