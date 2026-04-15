Оккупанты уничтожили в Мариуполе уникальную деревянную школу

Фото: Мариупольский городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе русские захватчики уничтожили уникальную историческую достопримечательность – Гоголевскую деревянную школу, построенную в 1911 году

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Здание являлось редким образцом деревянной архитектуры начала ХХ века. До полномасштабного вторжения она сохраняла свою подлинность и имела значительную культурную ценность для Мариуполя.

О том, что школы больше не существует, сообщил историк и ученый Мариупольского государственного университета, соучредитель Мариупольского историко-просветительского общества "Кальмиус" Вадим Коробко.

Как отметили в горсовете, в Мариуполе оккупанты продолжают уничтожать исторические и культурные объекты.

Ранее сообщалось о планах демонтажа значительной части Центрального исторического района Мариуполя под застройку коттеджей для граждан России. Также оккупанты вывозили сотни музейных артефактов из местных музеев.

Напомним, армия РФ уничтожила памятник архитектуры местного значения – имение Харитоненков в селе Кияница Юнаковской общины Сумской области. Дворец был построен в 1890 году.