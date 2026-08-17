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Станом на ранок 17 серпня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Найскладніша ситуація – на Херсонщині. Через пошкодження енергообʼєктів внаслідок ворожих атак у цьому регіоні знеструмлена найбільша кількість споживачів.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше заживити всіх споживачів.

Застосування обмежень 17 серпня не прогнозується. Зазначається, що активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00. Громадян просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, внаслідок чергових ворожих обстрілів в Херсоні виникли перебої з електропостачанням.