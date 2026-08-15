Не проходять платежі: у "ПриватБанку" виникли проблеми з сервісами

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У "ПриватБанку" 15 серпня виникли технічні проблеми в роботі кількох сервісів. Через збій клієнти мають труднощі з безготівковою оплатою та використанням платіжних терміналів

Про проблеми повідомила пресслужба банку, передає RegioNews.

Там зазначили, що фахівці вже працюють над їхнім усуненням і найближчим часом планують відновити нормальну роботу сервісів.

Водночас у "ПриватБанку" не уточнили, які саме системи зазнали збою та скільки клієнтів зіткнулися з проблемами.

Українці повідомляють про труднощі з оплатою покупок картками та через платіжні термінали у супермаркетах та інших торговельних точках.

У деяких випадках кошти можуть списуватися з рахунку, однак сама транзакція не завершується або проходить із затримкою.

Нагадаємо, в липні у роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Користувачі не могли отримати доступ до платформи, а замість звичних сторінок бачили повідомлення про тимчасову недоступність акаунтів.