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В работе социальной сети Facebook утром 19 июля произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают, что не могут получить доступ к платформе, а вместо привычных страниц видят сообщения о временной недоступности аккаунтов

Об этом пишет yahoo.news, передает RegioNews .

Проблема затронула прежде всего десктопную версию Facebook. При попытке войти пользователям отображается сообщение:

"Учетная запись временно недоступна. Ваш аккаунт пока недоступен из-за проблемы на сайте. Мы ожидаем, что она будет решена в ближайшее время. Попробуйте еще раз через несколько минут".

В то же время сервис DownDetector , отслеживающий сбои в работе онлайн-платформ, зафиксировал резкий рост количества сообщений и поисковых запросов Facebook down около 9:00 утра.

Причины сбоя официально не сообщаются. Компания Meta пока не комментировала ситуацию.

Напомним, что 1 апреля в Резерв + произошел технический сбой – приложение временно недоступен.