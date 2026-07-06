Прикрываясь "Приватбанком": кто на самом деле охотится за терминалом "Бориваж"

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Когда сразу несколько неприметных компаний плечом к плечу с государственным "Приватбанком" начинают борьбу за возврат многомиллиардного актива – это повод присмотреться внимательнее

Речь идет о деле № 904/1926/23 (904/3646/24), которое сейчас рассматривает Верховный Суд, сообщает RegioNews.

Предмет спора – законность внесения зернового терминала "Бориваж" в уставный капитал ООО "Агротерминал Логистик".

Заявители стремятся вернуть имущественный комплекс прежнему собственнику – ООО "Бориваж", которое лишилось этого имущества десять лет назад. К иску присоединен и уже национализированный "Приватбанк". Это не первая попытка вернуть контроль над терминалом: ранее сообщалось, что Алексей Мартынов и Владимир Яценко, которые скрываются за границей, не оставляют попыток вернуть себе порт.

В ходе рассмотрения заявители трижды пытались отвести председательствующего судью и дважды – передать дело на рассмотрение Большой палаты. Кроме того, в ГБР поступили требования зарегистрировать уголовное производство в отношении судьи: по утверждению заявителей, его решение подписывало постороннее лицо.

Кто выступает заявителями в деле

Заявитель первый – страховая компания "Ингосстрах". По данным Единого реестра юридических лиц, её конечным бенефициарным владельцем является Боголюбов Геннадий Борисович. Эта же компания ранее уже фигурировала как одно из звеньев в схеме исков против "Приватбанка".

Заявитель второй – "Дворечанское-Агро", принадлежащее зарегистрированной на Маршалловых Островах компании "Агрофорт" и украинскому "Терминалу Бориваж". Почетный президент и генеральный директор "Терминала Бориваж" – одесский предприниматель Сергей Фролов. Публично отрицать связь с Коломойским и Боголюбовым он начал в 2025 году, после передачи терминала в управление АРМА: тогда вышли его интервью изданиям "Обозреватель" и "Главком". В то же время отраслевое издание "Латифундист" ранее писало, что ещё в 2009 году Фролов "привлек в партнеры владельцев "ПриватБанка" и построил элеваторный комплекс "Бориваж"".

Реестр судебных решений содержит и отдельное производство относительно финансовых операций. В деле № 910/11034/24 (910/11032/25) суды двух инстанций установили, что в 2024 году "Терминал Бориваж" по фраудаторной (фиктивной) сделке страхования перечислил 155 миллионов гривен на недействующую страховую компанию "Промышленный Альянс ЮА". Текст решения доступен здесь.

Заявитель третий – "Каменское-Эстейт". До последнего времени компания была зарегистрирована на Гризова Геннадия Ивановича; по данным реестров, с него систематически взыскивают задолженность за коммунальные услуги и алименты. Сейчас Гризов работает охранником в супермаркете. По его словам, в 2018 году, когда регистрировали "Каменское-Эстейт", он работал водителем у Владимира Яценко, и его попросили оформить компанию на себя. Речь идет о Владимире Яценко – первом заместителе председателя правления КБ "Приватбанк" до национализации, которого Королевский суд Лондона в своем решении назвал "верным лейтенантом Коломойского".

Итак, всех трех заявителей объединяет связь с Игорем Коломойским.

Несмотря на участие в деле государственного "Приватбанка", в случае удовлетворения иска имущественный комплекс перейдет под управление кредиторов и арбитражного управляющего. Терминал был внесен в уставный капитал "Агротерминал Логистик" по отдельному решению Правления Национального банка № 293-зш/БТ от 22.09.2016 – по просьбе руководства тогда еще частного "Приватбанка".

Неудобными для заявителей остаются только судьи, от решения которых зависит судьба многомиллиардного актива. Вернут ли "Бориваж" под контроль людей Коломойского – будет зависеть именно от их решения.