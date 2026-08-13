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13 серпня 2026, 20:20

Українські військові накрили укриття росіян, які хотіли "зникнути в кущах"

13 серпня 2026, 20:20
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Фото з відкритих джерел
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Українські захисники нищать ворожу техніку на всіх можливих напрямках. Прикордонники вдарили по укриттях і техніці ворога

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу прикордонного підрозділу "Срібна трійка". Українські захисники знищили окупантів, їхній наземний роботизований комплекс, мотоцикл, генератор та укриття ворога.

"Окупанти розраховують сховатися у "зеленці". Але дарма. Жодне маскування не сховає ворога від українських екіпажів FPV", - кажуть українські військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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