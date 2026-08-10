Фото: полиция

ДТП произошло ночью 9 августа на трассе сообщением Одесса – Николаев в Одесском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузового фургона, двигаясь в направлении Николаева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в два микроавтобуса, ехавших навстречу.

В результате столкновения погибли 56-летний водитель фургона и двое пассажиров одного из микроавтобусов – 34-летний мужчина и 73-летняя женщина. Еще семь пассажиров получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 8 августа около 4:30 во Львове автомобиль BMW врезался в здание. Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован с тяжелой травмой.