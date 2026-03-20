20 марта 2026, 09:45

Спецрежим для украинских беженцев в ЕС: будет ли продолжение

20 марта 2026, 09:45
Иллюстративное фото: из открытых источников
Европейский союз вернулся к обсуждению вопроса, следует ли продолжать специальный режим защиты для украинских беженцев еще на один год

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В прошлом году ЕС принял рекомендацию для стран-членов по постепенной замене общеевропейского режима защиты на национальные программы, которые предоставляют украинцам понятный правовой статус – от возможности получить разрешение на постоянное проживание до программ содействия добровольному возвращению в Украину.

Однако страны ЕС до сих пор очень медленно создают такие национальные программы. Это усложняет более широкую политическую дискуссию о том, следует ли продолжать режим временной защиты для украинцев и в каком формате.

По данным Euractiv, один из рассматриваемых вариантов – сокращение программ поддержки, оставляя помощь только наиболее уязвимым категориям украинцев.

Ранее в этом месяце спецпосланник Европейской комиссии по делам украинцев в ЕС Илва Йоханссон заявила, что "пяти лет достаточно для временной защиты" и нужен новый подход, даже если война в Украине продолжится.

По официальным данным ЕС, сейчас около 4,35 млн. украинских беженцев находятся в европейских странах. Чуть больше четверти из них – в Германии, 22,3% – в Польше, и чуть менее 10% – в Чехии.

Действующий режим временной защиты украинцев действует до 4 марта 2027 года. Это последняя дата продления, принятая Советом ЕС в 2025 году.

Напомним, с 16 октября 2025 г. украинские беженцы, находящиеся в США по программе Uniting for Ukraine, будут обязаны уплатить новый иммиграционный сбор в размере 1000 долларов.

Украина РФ война украинцы Программа беженцы спецрежим
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
На Днепропетровщине автомобиль влетел в бетонную опору: двое пострадавших
20 марта 2026, 09:55
Российский дрон атаковал эвакуационный экипаж "Подснежники" на Донетчине: есть погибшая и раненые
20 марта 2026, 09:31
Смерть 11-летнего мальчика с аутизмом в Харькове: дело матери передали в суд
20 марта 2026, 09:20
Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине
20 марта 2026, 09:11
Фальсификат на 8 миллионов: на Буковине разоблачили подпольное производство дизеля
20 марта 2026, 08:59
На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
20 марта 2026, 08:50
Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 133 из 156 российских беспилотников
20 марта 2026, 08:37
864 удара по Запорожской области за сутки: есть жертвы и раненые
20 марта 2026, 08:33
Россияне атаковали дронами Полтавщину: повреждены предприятие и ЛЭП
20 марта 2026, 08:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
