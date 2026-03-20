Спецрежим для украинских беженцев в ЕС: будет ли продолжение

Европейский союз вернулся к обсуждению вопроса, следует ли продолжать специальный режим защиты для украинских беженцев еще на один год

В прошлом году ЕС принял рекомендацию для стран-членов по постепенной замене общеевропейского режима защиты на национальные программы, которые предоставляют украинцам понятный правовой статус – от возможности получить разрешение на постоянное проживание до программ содействия добровольному возвращению в Украину.

Однако страны ЕС до сих пор очень медленно создают такие национальные программы. Это усложняет более широкую политическую дискуссию о том, следует ли продолжать режим временной защиты для украинцев и в каком формате.

По данным Euractiv, один из рассматриваемых вариантов – сокращение программ поддержки, оставляя помощь только наиболее уязвимым категориям украинцев.

Ранее в этом месяце спецпосланник Европейской комиссии по делам украинцев в ЕС Илва Йоханссон заявила, что "пяти лет достаточно для временной защиты" и нужен новый подход, даже если война в Украине продолжится.

По официальным данным ЕС, сейчас около 4,35 млн. украинских беженцев находятся в европейских странах. Чуть больше четверти из них – в Германии, 22,3% – в Польше, и чуть менее 10% – в Чехии.

Действующий режим временной защиты украинцев действует до 4 марта 2027 года. Это последняя дата продления, принятая Советом ЕС в 2025 году.

Напомним, с 16 октября 2025 г. украинские беженцы, находящиеся в США по программе Uniting for Ukraine, будут обязаны уплатить новый иммиграционный сбор в размере 1000 долларов.