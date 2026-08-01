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01 серпня 2026, 11:06

Сибіга після масованої атаки РФ на Київ закликав терміново посилити ППО

01 серпня 2026, 11:06
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Фото: з відкритих джерел
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Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х, передає RegioNews.

За словами Сибіги, під час удару Росія випустила по столиці близько трьох десятків балістичних ракет. Він назвав нічну атаку "пекельною" та наголосив, що це вже другий масштабний удар по Києву за останні два дні.

"Не зумівши досягти своїх цілей на полі бою, Росія посилює повітряні атаки та терор проти цивільного населення", – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів.

"Швидкість прийняття рішень та поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, що зміцнює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна затримка призводить до смертей та воєнних злочинів", – підкреслив глава МЗС.

Як відомо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей, ще 28 отримали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей.

Нагадаємо, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського з Трампом – український президент назвав переговори "хорошою зустріччю" й обговорив із американським колегою ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot.

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