Після довгої розлуки: Україна повернула ще чотирьох дітей із окупації

Фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від 6 до 15 років. Це стало можливим у межах ініціативи Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді США Меланії Трамп

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

"Загалом завдяки наполегливій роботі діти віком від 6 до 15 років відтепер вдома! Кожне таке повернення – це окрема історія. І кожна з них нагадує, що війна забирає у дітей найцінніше – можливість просто бути поруч із рідними", – написав він.

Серед повернутих – шестирічний хлопчик, який після початку повномасштабної війни залишився у бабусі й дідуся на тимчасово окупованій Луганщині, тоді як його батьки були змушені евакуюватися. Після тривалої розлуки дитина нарешті возз'єдналася з родиною.

Також вдалося повернути дев'ятирічну дівчинку, яка залишалася з прабабусею на тимчасово окупованій Херсонщині. Через втрату документів та інші обставини мати не могла самостійно забрати доньку.

Ще один повернутий – 15-річний хлопець із Маріуполя, який після смерті обох батьків залишився на окупованій території. Тепер він возз'єднався зі своєю сестрою в Україні.

Інший 15-річний підліток також повернувся до батьків після того, як родина тривалий час не могла забрати його через заборону на в'їзд до Росії.

В Офісі Омбудсмана наголосили, що Україна продовжує працювати над поверненням кожної незаконно вивезеної або утримуваної на окупованих територіях дитини.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.